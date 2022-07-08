Diyarbakır alyansı, Diyarbakır'da üretilen alyanslarla dünya piyasasına açıldı.

Kendisine has çizgilerle tasarlanan ve "Made in Diyarbekir" diye anılan alyans, sadece iç piyasada değil ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya pazarında da satışa çıkıyor.

20 yıldır dünya piyasasında göz kamaştırıyor

Diyarbakır'da üretilen alyanslar birçok farklı aşamadan geçirilerek "Made in Diyarbekir" logosuyla başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinden çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir atölyede işlenen ham altınlar farklı renk ve modellerde alyansa dönüştürülüyor.

Diyarbakır alyansı 20 yıldır dünya piyasasında VİDEO



Pek çok aşamadan geçiyor

Birçok farklı aşamadan geçirilerek üretilen alyanslar müşterilerinin parmaklarını süslüyor. Küçük bir atölyede usta eller tarafından üretilen alyanslar, Türkiye'nin yanı sıra başta Amerika olmak üzere Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Azerbaycan, İsveç ve Arnavutluk gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Yıllık 650-700 kilo üretim

34 yıldır kent ekonomisine katkı sunan ve istihdam desteği de sağlayan üretici firma, yıllık 650-700 kilo üretim sağlıyor.