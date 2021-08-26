Diyarbakırlı esnaf herkesin aşı olmasını ve koronavirüs salgının tamamen bitmesi için destek amaçlı kampanyalar başlattı.

Diyarbakır’da koronavirüs salgınının tedbirlerinden bunalan esnaf, kentteki vatandaşları aşı olmaya özendirmek için indirim yaparak kendine özgü çözüm üretiyor.

2 DOZ AŞI YAPTIRAN MÜŞTERİYE YÜZDE 5 İNDİRİM VAR

Kentte 40 yıldır kuruyemiş dükkanı işleten esnaf İbrahim Yalaz, 2 doz aşı olan müşterilerine yüzde 5 indirim yapacağı belirterek, indirimin sadece bir duyarlılık oluşturmak için olduğunu söyledi. Vatandaşlarda, kampanyaya destek verdiklerini aktardı.

Diyarbakır'da esnaftan aşılı müşteriye indirim kampanyası ViDEO

“İNSANLARIN AŞI OLMASI İÇİN KATKIDA BULUNUYORUZ”

İndirim duyurusunu sadece bir duyarlılık oluşturmak adına astığını belirten Yalaz, “Diyarbakır’da aşıya olan ilgi biraz az, bizde buna katkıda bulunmak ve insanları aşı olmaları için teşvikte bulunmak için böyle bir girişimde bulunduk. Tüm Diyarbakırlılara çağrım bir an önce aşılarını olmalarıdır.” dedi.

“AŞI OLMADIĞI İÇİN ARKADAŞIMIN KIZI VEFAT ETTİ”

Esnafın duyarlılığını takdirle karşıladıklarını ifade eden Zülfükar Akgün, “Böyle bir uygulama çok hoşumuza gitti. Bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. Tüm insanlara çağrım bir an önce aşı olmalarıdır. Dün arkadaşımı ziyarete gittim 26 yaşında kız çocuğunun aşı olmadığı için koronavirüsten hayatını kaybettiğini öğrendim ve çok üzüldüm.” diye konuştu.

“HERKES AŞI OLSUN, BİR AN ÖNCE BU ÇİLEDEN KURTULALIM”

Amasya’dan Diyarbakır’a gezi için gelen Hasan Uysal da “Çok güzel bir uygulama, dün sağlık bakanının bir açıklamasından öğrenmiştim. Koronavirüse yakalanan iki doktor aşı olmadığı için vefat etmişlerdi. Kesinlikle aşı çok çok önemlidir. Artık turizmin açılsın, işlerimiz açılsın ve bizlerde bir an önce bu çileden kurtulalım. Esnafın insanları teşvik etmek için yapmış oldukları kampanyayı da çok yerinde buluyorum.” şeklinde konuştu.