Diyarbakır'da okul üniformaları raflardaki yerini aldı

Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala okul için giysi, kırtasiye ve kitap gibi alışverişler arttı. Bu artıştan esnafın eklentileri var ama veliler de artan fiyatlardan şikayetçi.

Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala Türkiye'nin her köşesinde okul alışverişi hız kazandı.

Veliler serbest kıyafetten yana

Öğrencilere belirli koşullarda serbest kıyafet giyme hakkı tanındığını kaydeden veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, öğrencilerin tek tip üniforma giymeye zorlanmamasını istedi.

"Okul kıyafetlerine talep düştü"

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 1968’den bu yana okul kıyafeti satışı yapan mağazanın sahibi Suat Bakırcı, vatandaşların kıyafetlere talepleri düştüğünü ifade ederek, satışların normalinin altında seyrettiğini belirtti.

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"Kıyafetler, okulun simgesinden dolayı mecbur"

İHA'nın haberine göre Bakırcı, “Hayat şartları pahalı olduğu için elimizden geldiği kadar fiyatlarda indirim sağlıyoruz. Vatandaşı düşünme mecburiyetindeyiz. Müşteriler fiyatları gördüğünde kimi zaman tepkiyle kimi zaman da teşekkürle karşılaşıyoruz. Okula eşofmanla giden öğrenciyle üniformayla gidenin ayırt edilmesi için kıyafetler, okulun simgesinden dolayı mecbur alınması gerekiyor.” dedi.

"Her şeyden iki tane alamıyorum"

Oğlunun okul masrafını yapmak için alışverişe çıktığını söyleyen Ayşe Karadeniz ise fiyatların yüksek olduğunu ve normal koşullarda en az 2 adet elbise alması gerekirken bir tane elbise alacağını kaydetti.

Karadeniz, "Şu an birer adet pantolon, tişört ve sweat alabiliyorum. Bu durum umarım en kısa zamanda düzeltilir.” ifadelerini kullandı.

















