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    Diyarbakır'da tarım sulamasıyla 191 milyon lira gelir artışı sağlanacak

    Diyarbakır'da 239 bin 690 dekar tarım alanını suya kavuşturacak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yöre çiftçisinin, yıllık 191 milyon lira net gelir artışı sağlaması amaçlanıyor.
    • AA
    • 17.03.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 17:22
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    Diyarbakır'da tarım sulamasıyla 191 milyon lira gelir artışı sağlanacak

    Diyarbakır'da tarım alanını suya kavuşturacak çalışmalar ile ilgili DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yatırımlarla Diyarbakır'ın mümbit topraklarının suyla buluşturulmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu teminine ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam ediliyor.

    DİYARBAKIR'DA SULAMA ALTYAPISI ARTIRILDI

    Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya konuluyor.

    SULAMA VERİMİ VE KAZANCI ARTIRIYOR

    Modern sulamayla tarımdaki verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Anakanal yapımı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

    Diyarbakır da tarım sulamasıyla 191 milyon lira gelir artışı sağlanacak #1

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Çalışmaların tamamlanmasıyla sulama suyunun 71 bin 350 metrelik anakanal vasıtasıyla P3 Pompaj Sulaması işine aktarılacağını ve 239 bin 690 dekar tarım alanının sulanmasının sağlanacağını kaydeden Yıldız, "5 bin 437 metrelik iletim kanalında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." bilgisini verdi.

    Diyarbakır da tarım sulamasıyla 191 milyon lira gelir artışı sağlanacak #2

    191 MİLYON LİRA NET GELİR ARTIŞI BEKLENİYOR

    Yıldız, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde yöre çiftçisinin yıllık 191 milyon lira net gelir artışı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

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