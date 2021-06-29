Diyarbakır’daki kuyumcu esnafı vatandaşları ucuz altın için uyardı

Koronavirüs salgını kısıtlamaların kalkması ile canlanan düğün sezonu, dikkatleri kuyumcu alışverişlerine çevirdi. Kuyumcu esnafı da müşterileri sahte altına karşı uyardı.

Diyarbakır'da kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşları altın konusunda uyardı.

"VATANDAŞ BİLMEDİĞİ KUYUMCUDAN ALIŞVERİŞ YAPMASIN"

Yüksel, “Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekir. Bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmasın. Bunu üzerine basa basa söylemek gerekirse, ucuz altın yoktur, sahtekarlık vardır.” dedi.

"SAHTE VE GRAMAJI DÜŞÜK ALTIN ALMAYIN"

Düğün telaşına giren vatandaşlara, düğünlerin vazgeçilmezi altın takılarını almaya başlarken, sahte ve gramajı düşük almamaları için uyarı geldi.

Sahte ve gramajı düşük altının çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durum olduğunu belirten Yüksel, “Vatandaşlarımız yavaş yavaş düğünlerini yapmaya çalışıyor ve borçlandıklarını da almaya çalışıyor. Yatırım amacıyla da olsa Cumhuriyet serisi ve bizlerin de tavsiye ettiğimizi alıyorlar. Tabii vatandaşların burada dikkat edeceği çok önemli noktalar vardır. Bizler yıllardır vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine de uyarmak isteriz. Bu çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durumdur.





"CUMHURİYET VE ÇEYREK SERİSİ STANDARTTIR"

Yüzyıllardır Cumhuriyet ve çeyrek serisi dediğimiz bu tür altınların bir gram standarttı, ayar standarttı ve devlet kontrolünde çıkan bir üründür. Ne yazık ki bakıyoruz ki bunların ayarı tam olmayan, gramından, ayarından ve milimlerinden kaçırma yapan ve bunu da 60 lira ucuz satarak uygun satmış gibi bir görüntü çıkıyor ortaya, vatandaşlar da tabii bunu uygun diyerek alıyor. Ama ne yazık ki kandırılmış oluyor.” dedi.

“VATANDAŞLAR GÜVENDİKLERİ ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPSIN”

Vatandaşların güvenmediği kuyumcudan alışveriş yapmaması gerektiğinin altını çizen Yüksel, “Vatandaşlar altın alınca uygun fiyata diyerek alıyor, gidip düğünde arkadaşına düğün hediye olarak takıyor. Sonra ise taktığı altının sahte çıktığını öğreniyor. Biz bununla çok karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlar düğünlerden sonra Cumhuriyet ve çeyrek altın bizlere getiriyor. Kontrol ettiğimizde, içerisinde 5 veya 10 adet düşük ayarlı ve sahte olduğunu tespit ediyoruz. Bunu bozmaya getiren de üzülüyor. Bunu yapan ve götüren de bilmiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekir.

"GÜVENMEDİĞİN YERDEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN"

Bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmasın. Herkesin bir çevresi ve güvendiği vardır. Güvenilir esnafta alınan çeyrek ve Cumhuriyet altınında anormal bir durum çıktığı an götürüp bunu rahatlıkla geri verebilir. Bunu üzerine basa basa söylemek gerekirse, ucuz altın yoktur, sahtekarlık vardır.” diye konuştu.