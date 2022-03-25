Diyarbakır'daki tatlıcı, stokçularla mücadele edemiyor

Pandemi sürecinde 25 milyon TL yatırım ile 8 şube 2 fabrika daha açarak ürünlere gelen zamları kabul eden tatlıcılar, stokçu fabrikalardan ürün bulamadığını ileri sürdü.

Diyarbakır, İstanbul ve Mardin’de şubeleri olan tatlı markası, pandemi süresince 25 milyon TL daha yatırım yaparak 8 şube 2 fabrika daha açtı.

Yüzlerce istihdam sağlayan tatlıcı, stokçu fabrikaların ürün satmamasından kaynaklı üretim azaldı.

Satışlara yetişmeye çalıştıklarını söyleyen Yılmaz Elaldı, zamlara rağmen tatlı çıkartmaya devam ettiğini, fakat yağ, şeker ve un gibi ürünleri bulamadıklarını, stokçu fabrikaların kapılarından geri döndüklerini kaydetti.

"İŞSİZLİK YOKTUR, İŞ BEĞENMEZLİK VARDIR"

2021 yılında Türkiye’de tatlıcılık sektörü olarak 8 şube 2 tane fabrika kurduklarını hatırlatan Elaldı, "İstanbul, Diyarbakır ve Mardin olmak üzere sahaya 25 milyonluk yatırım yaptık. Elaman sıkıntısı 30 yıldır çekiyoruz. Her zaman diyorum işsizlik yoktur iş beğenmemezlik vardır ama bunları geçtik artık ürün bulamıyoruz. Eskiden ürünü uygunu satabilmek için yüklü miktarlarda hesaplı mal alırdık. Şimdi bırakın hesaplı mal almayı ürün bulamıyoruz, zamı kabul ettik yağ, şeker bulamıyoruz. Fabrikalara dönüyoruz bu toptancı ve market işi değil. Fabrikalar mal vermiyor, hiçbir sonucu varamıyoruz. Devletimizin bu işin üzerine gitmesini ve büyük fabrikalara baskı, laf veya cezalarla gibi nasıl olacaksa fabrikalara yönelmeleri lazım. Fırsatçılık ve stokçuluk dinimizce de haram uygulama, ama son zamanlarda fabrikaların bize yaptığı bir zulümdür, devletle bir ilgisi olmayabilir. Bunu genelde büyük sanayi fabrikalarının uyguladığı taktik olarak görüyoruz, ürünler 3 kat olmuş. Şeker 280 TL’den 710 TL’ye, yağ 282 TL’den 750 TL bahsi ediyorlar ama yok diyorlar. Pasta için 210 TL’ye aldığımız unlarda 750 TL’den bahsediyorlar ama halada fiyat verende yok” dedi.



