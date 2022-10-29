Diyarbakır'dan 253 bin ton mısır rekoltesi bekleniyor

Mısır, Türkiye için önemli bir tarım ürünü. Diyarbakır da mısırın üretiminde ağırlıklı rolü olan bir ilimiz.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne göre, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden 177 bin 636 dekarda ekimi yapılan Diyarbakır'da bu yıl mısır rekoltesinin 253 bin ton olarak gerçekleşmesi planlanıyor.

Diyarbakır'daki şartlar mısır üretimi için önemli

Ekim zamanında bölgenin yeterince yağış alması ve sulama sürecinde sorun yaşanmaması, Diyarbakır'ın tarım deseni içinde önemli bir yere sahip olan mısırın üretimine olumlu yansıdı.

Mısır hasadından sona gelindi

Merkez Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, ilçelerinde mısır hasadının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Verim arttı

Son 3 yılda kaliteli tohumların kullanılması, sulama tekniklerinin gelişmesi ve çiftçilerin aldıkları eğitimler sayesinde mısır veriminin arttığını dile getiren İskenderoğlu, ilçelerinde 2006'da dekar başına 900-1.000 kilogram mısır alırken son yıllarda bu miktarın ortalama 1.500 kilograma çıktığını belirtti.

"Çiftçi memnun"

AA'nın haberine göre, İskenderoğlu, şöyle konuştu:

"Mısırın verimi bu yıl geçen yıla göre daha iyi. Geçen yıl mısır verim ortalamamız dekara yaklaşık 1.300 kilogram civarındayken bu yıl 1.500 kilogram civarında. Tabii verim artışının olması çiftçimizin cebine direkt yansıdı, çiftçinin refahı ve geliri yükselmiş oldu. Dolayısıyla çiftçi memnun."