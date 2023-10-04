Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde fıstık üretimi doludan etkilendi Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde fıstık üreticileri, dolu ve yağışların etkisiyle bu yıl umduğunu bulamadığını açıkladı.

İHA

Tarımın zorlu olduğu sahalardan birisi de fıstık üretimi.

Yağan dolu ve yağışın verimi olumsuz etkilediği Diyarbakır’daki üreticiler zorda kaldı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde fıstık üreticileri, dolu ve yağışların etkisiyle bu yıl umduğunu bulamadı.

Çermikte bazı vatandaşların temel geçim kaynaklarından biri olan fıstığın hasadına ağustos ayının başı ile birlikte başlandı ancak üreticiler, bu yıl istediği verimi alamadı.

Bu verim düşüklüğünün kendilerini olumsuz etkilediğini belirten üreticiler, yaptıkların işin zor ve zahmetli olduğunu, emeklerinin karşılığını alamadıklarını kaydetti.

Bir ağacın verimi 30 kilodan 15 kiloya düştü

Üreticiler, tek ağaçtan 20-30 kilo arasında fıstık toplarken, bu oranın bu yıl 15 kiloya kadar düştüğünü dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)