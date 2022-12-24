Doğalgaz abone bağlantı bedelinde üst sınır belirlendi

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira oldu. İç tesisat işlem bedeli ve bağlantı güvence bedeli de belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), tarafından Doğalgaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine ilişkin Usul ve Esaslar'da yer verilen bedellerin belirlenmesine ilişkin karar alındı.

EPDK doğalgaz abone bağlantı bedelinde üst sınır belirleyen kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Doğalgaz abone bağlantı bedelinde üst sınır: 2 bin 135 lira

Bu kapsamda, doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira oldu.

İç tesisat işlem bedeli: 889 lira

1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek karara göre iç tesisat işlem bedelleri 889 lira olarak belirlendi.

Bağlantı güvence bedeli: 1.199 lira

AA'nın haberine göre, bağlantı güvence bedelleri ise yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 1.199 lira olacak.