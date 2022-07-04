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    Doğalgaz borularını derin denize indirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Karadeniz'deki rezervleri karaya çıkartmak için sığ denizlere boru döşeyecek gemi faaliyetlerine başlamıştı. Derin denizlerde faaliyet gösterecek gemi Sakarya'da doğru yola çıktı.
    • 04.07.2022 - 08:49
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    Doğalgaz borularını derin denize indirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin kullanılır hale gelmesi için karaya çıkartılması amacıyla sığ ve derin denize soru döşenmesi çalışmaları hız kazandı.

    Sığ denizlere boruları döşeyecek olan "Castoro 10" gemisi çalışmalar başladı.

    Deniz dibinde 170 kilometreye boru döşenecek

    Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek.

    Castorone, Çanakkale Boğazı'nda

    Boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi Çanakkale Boğaz'ından geçti.

    Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor.

    5 bin kişi çalışıyor

    Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğalgazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

    Gaz gelecek yıl kullanıma geçecek

    Keşfedilen doğalgazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedeflenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

    Boru serimde derin deniz aşamasına geçildi

    İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminde derin denizdeki aşamaya geçiliyor.x

    Castoro 10'dan sonra Castorone devreye girecek

    AA'nın haberine göre, sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

    Doğalgaz borularını derin denize indirecek gemi Çanakkale Boğazı ndan geçti #1

    Gemi, Çanakkale Boğazı'nda

    Toplam 325 uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığında gemi, Çanakkale Boğazı'na saat 06.00'da giriş yaptı.

    6 Temmuz'da Filyos Limanı'nda olacak

    Dev gemi 07.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Çanakkale Boğazı'nın ardından İstanbul Boğazı'nı da geçecek geminin 6 Temmuz'da Filyos Limanı'nda olması planlanıyor.


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