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    Doğalgaz borularını yerleştirecek gemi Boğaz'dan geçti

    Karadeniz'deki doğalgazı karaya çıkartmak için döşenecek boruları sığ sulara yerleştirecek olan "Castoro 10", Çanakkale Boğazı'ndan giriş yapmıştı. Gemi İstanbul Boğazı'nı geçti.
    • 06.06.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 18:09
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    Doğalgaz borularını yerleştirecek gemi Boğaz'dan geçti

    Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazı kullanıma açmak için denizden kıyıya bir boru koridoru oluşturmak gerekiyor. Bu amaçla sığ denizlere boru yerleştirme işlemi için yola çıkan gemi, İstanbul'a giriş yaptı.

    Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek Bahama bandıralı "Castoro 10" adlı gemi, bölgeye ulaşmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

    Sakarya'da çalışmalar sürüyor

    Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazı vatandaşla buluşturmak için hem denizde hem karada çalışmalar son hızla devam ediyor. Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürerken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor.

    Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor. Çalışmalar devam ederken belirlenen bölgeye boruları yerleştirecek gemiler Filyos'a gitmek üzere yola çıktı.

    Doğalgaz borularını yerleştirecek gemi Boğaz'dan geçti VİDEO

    Doğalgaz borularını yerleştirecek gemi Boğaz dan geçti #1

    Boğaz geçişinde Castoro 10'a römorkörler eşlik etti

    Sığ kısımlarda boru yerleştirme işlemini yapacak Bahama bayraklı "Castoro 10" isimli gemi, öğle saatlerine doğru İstanbul Boğazı'na girdi. Toplam 140 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, 10 bin 487 groston ağırlığındaki geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-12" römorkörleri eşlik etti.

    Doğalgaz borularını yerleştirecek gemi Boğaz dan geçti #2

    Gemi, 5 kilometrelik sığ kısmın kurulumunu yapacak

    Danimarka bandıralı 73 metre boyundaki "Maersk Tracker" adlı açık deniz tedarik gemisi tarafından çekilen ve 8 Haziran'da Filyos Limanı'nda olması beklenen gemi, karaya varış noktasından itibaren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki sığ kısımda kalan boruların serimi ve montajını yapacak.

    Doğalgaz borularını yerleştirecek gemi Boğaz dan geçti #3

    Derin deniz boru serimi temmuzda

    Öte yandan derin denizde boru serimi yapacak diğer gemi ise temmuz başında Türkiye'de olacak.

    Doğalgaz borularını yerleştirecek gemi Boğaz dan geçti #4

    Doğalgaz borularını yerleştirecek gemi Boğaz dan geçti #5


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