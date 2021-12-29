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    Doğalgaz dağıtımı için merkez ilçe nüfus şartı düşürüldü

    Merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz, BOTAŞ tarafından ulaştırılacak.
    • AA
    • 29.12.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:19
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    Doğalgaz dağıtımı için merkez ilçe nüfus şartı düşürüldü

    Doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda daha önce merkez nüfusu 20 bin olan rakam aşağıya çekilerek 15 bin olan ilçelere de doğalgaz ulaştırması kararlaştırıldı.

    MERKEZ NÜFUSU 15 BİN VE ÜZERİNDEKİ İLÇELERE DOĞALGAZI BOTAŞ ULAŞTIRACAK

    Buna göre doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere, BOTAŞ tarafından doğalgaz ulaştırılacak. Ayrıca, merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olan ilçelere de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın onayı ile doğalgaz götürülebilecek.

    Doğalgaz dağıtımı için merkez ilçe nüfus şartı düşürüldü #1

    DAHA ÖNCE DOĞALGAZ ULAŞTIRMA ŞARTI İLÇE MERKEZ NÜFUSUNUN 20 BİN OLMASIYDI

    Daha önce 24 Eylül 2020'de açıklanan kararda, doğalgaz ulaştırılacak ilçe merkezi için nüfus şartı 20 bin ve üzeri olarak duyurulmuştu.

    Kararın yürürlüğe girişinden itibaren 3 ay içinde merkez nüfusu 15 ile 20 bin arasında olan ilçeler için gerekli işlemler başlatılacak.

    Doğalgaz dağıtımı için merkez ilçe nüfus şartı düşürüldü #2

    KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Söz konusu karar, yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş oldu.

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