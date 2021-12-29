Doğalgaz dağıtımı için merkez ilçe nüfus şartı düşürüldü

Merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz, BOTAŞ tarafından ulaştırılacak.

Doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda daha önce merkez nüfusu 20 bin olan rakam aşağıya çekilerek 15 bin olan ilçelere de doğalgaz ulaştırması kararlaştırıldı.

MERKEZ NÜFUSU 15 BİN VE ÜZERİNDEKİ İLÇELERE DOĞALGAZI BOTAŞ ULAŞTIRACAK

Buna göre doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere, BOTAŞ tarafından doğalgaz ulaştırılacak. Ayrıca, merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olan ilçelere de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın onayı ile doğalgaz götürülebilecek.

DAHA ÖNCE DOĞALGAZ ULAŞTIRMA ŞARTI İLÇE MERKEZ NÜFUSUNUN 20 BİN OLMASIYDI

Daha önce 24 Eylül 2020'de açıklanan kararda, doğalgaz ulaştırılacak ilçe merkezi için nüfus şartı 20 bin ve üzeri olarak duyurulmuştu.

Kararın yürürlüğe girişinden itibaren 3 ay içinde merkez nüfusu 15 ile 20 bin arasında olan ilçeler için gerekli işlemler başlatılacak.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Söz konusu karar, yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş oldu.