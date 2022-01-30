Doğalgaz faturası hesaplama 2022: Hangi derecede kaç TL yakar

Doğalgaz 40-50-60 derece açıldığında ne kadar yakacağı tasarruf etmek isteyen vatandaşlar tarafından hesaplanıyor. İşte doğalgaz faturası hesaplama ve ortalama fatura tutarı 2022.

Doğalgaz kullanımında tasarruf elde etmek, yüksek gelen doğalgaz faturalarını düşürmek için kombi ısı derecesi sıklıkla merak konusu oluyor.

Kabarık doğalgaz faturasını önlemek için "kombi kaç derecede ne kadar yakar" sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Özellikle kış aylarında doğalgaz 40-50-55-60 derecede çalıştığında saatte kaç TL harcar hesaplamaları yapılıyor.

Hem ekonomik anlamda hem de sağlık açısında kombi derecesi hassas bir nokta.

Öte yandan kombi marka modeli, kombi çeşidi, binadaki yalıtım, daire büyüklüğü, radyatör sayısı, radyatör büyüklüğü, radyatör gücü, kullanıcı isteği, dairenin bulunduğu kat gibi daha birçok etmene bağlı olarak kombi sıcaklık ayarı da değişebiliyor.

KOMBİ KAÇ DERECEDE YANMALI

Kombilerde ideal ısı değerleri, ısıtılacak evin ya da odanın boyutuna ve konumuna göre değişiklik gösterir. Ancak antre ve hol gibi alanların ortalama 15 derece sıcaklıkta olması oturma odası, yatak odası ve mutfak gibi alanların 20-22 derece sıcaklığa sahip olması yeterlidir.

Kombi sıcak su ayarları için ideal sıcaklık ortalama 60 derecedir. Bu sıcaklığın eve sağladığı sıcak su değeri 20 derece civarlarında olacaktır.

DOĞALGAZ FATURASI HESAPLAMA 2022

2022 doğalgaz metreküp fiyatı ise KDV dahil yaklaşık 2.3 TL civarındadır. Doğalgaz faturasında Kdv oranı %18’dir.

40 derecede doğalgaz ne kadar yakar: 40 derecede çalışan bir kombi yaklaşık olarak saatte 0.42 metreküp doğalgaz tüketir. Yani kabaca saatte 96-97 kuruş artı KDV tüketim yapacaktır.

50 derecede doğalgaz ne kadar yakar: 50 derecede çalışan bir kombi yaklaşık olarak saatte 0.53 metreküp doğalgaz tüketir. Yani kabaca saatte 1 lira 20 kuruş artı KDV faturaya yansıyacaktır.

60 derecede doğalgaz ne kadar yakar: 60 derecede çalışan bir kombi yaklaşık olarak saatte 0.64 metreküp doğalgaz tüketir. Yani kabaca kombiniz saatte 1.47 TL artı KDV yakacaktır.