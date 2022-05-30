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    Küresel doğalgaz fiyatları zirve tazeledi

    Fed'in ılımlı söylemleriyle emtia piyasasında yükseliş eğilimi devam etti. Dolar endeksindeki geri çekilme de emtia fiyatlarına olumlu yansıdı.
    • 30.05.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:12
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    Küresel doğalgaz fiyatları zirve tazeledi

    AA'nın haberine göre, emtia piyasasında bir önceki hafta görülen yükseliş eğilimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ılımlı ve yumuşak tondaki açıklamalarıyla geçen hafta da devam etti.

    Analistler, Fed toplantı tutanaklarının para politikasının sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, Banka'nın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olduğunun vurgulanmasının küresel piyasalarda pozitif karşılandığını ifade etti.

    Doğalgaz zirve tazeledi

    Enerji emtialarında da geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,3 artış kaydetti. 9,401 dolarla 13,5 yılın zirvesini gören New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz da haftayı yüzde 8 değer kazancıyla tamamladı.

    Altının onsu yüzde 0,4 arttı

    Geçen hafta altının onsu yüzde 0,4, gümüş yüzde 1,6 ve paladyum yüzde 5,4 arttı. Fed'in, son toplantı tutanaklarında daha yumuşak bir tona sahip olması altının destek görmesine neden oldu.

    Paladyum yükseldi

    Küresel otomotiv endüstrisinde arzın olumsuz etkileneceğine yönelik endişeler de paladyum fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

    Tezgah üstü piyasada bakırın libresi yüzde 0,3, çinko yüzde 3 ve nikel yüzde 1,5 artış kaydetti.

    Brent petrol

    Seyahat sezonu başladı Brent petrol değerlendi

    Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'nden eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonunun gelmesiyle petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oldu. ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla azalması ve AB ülke liderlerinin Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağına yönelik beklentiler de fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

    Tarım emtialarında oynaklık devam ediyor

    Tarım emtialarında önceki haftalarda görülen oynak seyir, geçen hafta da devam etti. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1 ve mısır yüzde 0,3 değer kaybederken, pirinç yüzde 1,8 ve soya fasulyesi yüzde 1,6 arttı.
    Pamuk yüzde 1,9 ve şeker yüzde 1,5 azalış kaydederken, kahve yüzde 5,9 ve kakao yüzde 1,5 artış gösterdi.


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