Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi

Doğalgazda ocak ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

1.000 METREKÜP DOĞALGAZ İÇİN 1.264 LİRA, TİCARETHANE, SANAYİ VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ İÇİN 1.414 LİRA

Yayınlanan tarifeye göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1.000 metreküp doğalgaz için 1.264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1.414 lira olarak belirlendi.