Doğalgaz ithalatı ekim ayında yüzde 15,2 arttı

EPDK verilerine göre, Türkiye'nin doğalgaz ithalatı ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 4 milyar 657 milyon metreküpe ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) doğalgaz ithalatı ve ihracatını değerlendirdiği ekim ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu" yayınlandı.

Doğalgaz ithalatın yaklaşık 3 milyar 22 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 634 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

BORU HATLARIYLA YAPILAN İTHALAT AZALDI, LNG İLE YAPILAN ARTTI

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 6,9 azalırken, LNG ithalatı yüzde 105,5 yükseldi. Böylece toplam doğalgaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 4 milyar 657 milyon metreküp oldu.

EN FAZLA İTHALAT RUSYA'DAN YAPILDI

Ekimde en fazla doğalgaz ithalatı 1 milyar 865 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 838 milyon metreküple ABD, 762 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 8,8 ve yüzde 30,9 azalırken, ABD'den gelen gaz miktarı yüzde 748 arttı.

ELEKTRİK SANTRALLERİNDE DOĞALGAZ TÜKETİMİ YÜZDE 24,2 ARTTI

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğalgaz tüketimi yüzde 23,5 arttı ve 4 milyar 427 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 19 artışla 385 milyon metreküp olarak belirlendi. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 24,2 artışla 1 milyar 802 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 31,5 artarak 505 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

STOKLARDA 2 MİLYAR 741 MİLYON METREKÜP GAZ VAR

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalışla 2 milyar 741 milyon metreküp oldu.

Doğalgaz stokunun yüzde 90''ını 2 milyar 466 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 10'unu 275 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 18,5 azalış, LNG terminallerinde ise yüzde 18,2 artış gösterdi.