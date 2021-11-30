Doğalgaz ithalatı eylülde yüzde 15 arttı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre üretimin hızlanmasının etkisiyle yüzde 15 artarak 4 milyar 281 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), eylül ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"nu yayınladı.

Rapora göre ithalatın yaklaşık 3 milyar 628 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 653 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

DOĞALGAZ İTHALATI EYLÜLDE 4 MİLYAR 281 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 16,1 ve LNG ithalatı yüzde 9 yükseldi. Böylece toplam doğalgaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 4 milyar 281 milyon metreküp oldu.

EN FAZLA DOĞALGAZ İTHALATI 2 MİLYAR 2 MİLYON METREKÜPLE RUSYA'DAN

Eylülde en fazla doğalgaz ithalatı 2 milyar 2 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 888,3 milyon metreküple İran, 738 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 7,9 ve yüzde 72,5 arttı, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarı yüzde 2 azaldı.

ELEKTRİK SANTRALLERİNDE DOĞALGAZ TÜKETİMİ YÜZDE 30,8 ARTTI

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğalgaz tüketimi yüzde 23,6 arttı ve 4 milyar 67 milyon metreküp oldu. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 30,8 artışla 1 milyar 865 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 23,5 artarak 304,8 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

ONGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ DOĞALGAZ TÜKETİMİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi ise yüzde 18 artışla 356 milyon metreküp oldu.

STOKLARDA 2 MİLYAR 863 MİLYON METREKÜP GAZ BULUNUYOR

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 2 milyar 863 milyon metreküp oldu. Doğalgaz stokunun yüzde 88,9'unu 2 milyar 545 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 11,1'ini 317,6 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

YER ALTI DEPOLAMA TESİSLERİNDEKİ STOK MİKTARI ARTTI

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 5,5 azalış, LNG terminallerinde ise yüzde 162,1 artış gösterdi.