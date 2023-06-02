Doğalgaz tüketiminde başı çeken iller Türkiye'nin ilk çeyrekteki doğalgaz boru gazı ve LNG tüketimi değerleri illerdeki dağılımına göre analiz edildi.

AA

İlk çeyrekteki doğalgaz boru gazı tüketiminde İstanbul'un, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tüketiminde ise Antalya'nın lider olduğu belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) doğalgaz piyasası sektör raporlarına göre, Türkiye, yılın ilk üç ayında yaklaşık 17 milyar 810 milyon metreküp doğalgaz tüketti.

Tüketilen doğalgazın dağılımı

Bu dönemde tüketilen doğalgazın yaklaşık 17 milyar 624 milyon metreküpü boru gazı, 86 milyon metreküpü LNG, 32 milyon metreküpü sıkıştırılmış doğalgaz (CNG), kalan kısmı ise oto LNG ve oto CNG oldu.

Doğalgazı ilk çeyrekte boru gazı olarak tüketen iller

Doğalgazı ilk çeyrekte boru gazı olarak tüketen şehirlerin başında yaklaşık 3 milyar 355 milyon metreküple İstanbul yer aldı.

İstanbul'u 1,75 milyar metreküple Ankara, 1,16 milyar metreküple İzmir, 1 milyar metreküple Kocaeli, 995 milyon metreküple Bursa takip etti.

LNG tüketimindeki illerin başında Antalya geliyor

LNG tüketiminde ise yaklaşık 13,3 milyon metreküple Antalya ilk sırayı aldı. Antalya'yı 13,2 milyon metreküple İstanbul, 5 milyon metreküple Manisa, 3,8 milyon metreküple Ordu, 3,5 milyon metreküple Bolu izledi.

CNG kullanımında Muğla önde

CNG kullanımında da yaklaşık 4,6 milyon metreküple Muğla ilk sırada. Bu şehri 2,2 milyon metreküple Denizli, 2,1 milyon metreküple Trabzon, 1,83 milyon metreküple Antalya, 1,82 milyon metreküple Balıkesir takip etti.