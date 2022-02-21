Doğalgaz yardımı için 3 günde 216 bin başvuru geldi

Doğalgaz yardımı için 3 günde 216 bin başvuru geldi

Bakan Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından, Doğalgaz Tüketim Desteğine ilişkin açıklamada bulundu.

Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen uygulama ile ilgili "Doğalgaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

ÖDEMELER MARTTA GERÇEKLEŞECEK

Bu arada, 450 lira ile 1.150 lira arasında değişecek ödemeler mart ayında gerçekleştirilecek.