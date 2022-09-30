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    Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

    Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

    Doğalgazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı abonelerin ekim tarifesine zam yapılmadı.
    • 30.09.2022 - 08:09
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 08:38
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    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

    Konutta fiyatlar sabit

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.

    Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi #1

    Sanayide de değişmedi

    AA'nın haberine göre; sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

    Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı.

    Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.


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