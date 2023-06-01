Doğalgazda haziran tarifesi değişmedi

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz fiyatlarında Haziran ayı için bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.'

BOTAŞ açıklamasında, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını belirtti.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-satım işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.



Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.



Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.