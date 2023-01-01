Doğalgazda ocak tarifesi belli oldu

Doğalgazda ocak ayında geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kaldı. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise indirim yapıldı.

Doğalgazda yılın sonuna doğru yapılan indirimler duyurulmuştu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

1 Ocak itibariyle açıklanan tarifede ise bu indirimler korunarak, doğalgazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Doğalgazda ocak tarifesi yayınlandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

Elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 12,73 indirim

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı yüzde 12,73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.

Konut için 1.000 metreküp doğalgaz 4 bin 80 lira

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi aboneleri için 1.000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira

AA'nın haberine göre sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.