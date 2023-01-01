Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.180
-0.01%
BTXN Coin
6.01
1.34%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Sis 7 C

    Doğalgazda ocak tarifesi belli oldu

    Doğalgazda ocak ayında geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kaldı. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise indirim yapıldı.
    • 01.01.2023 - 08:43
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğalgazda ocak tarifesi belli oldu

    Doğalgazda yılın sonuna doğru yapılan indirimler duyurulmuştu.

    Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

    1 Ocak itibariyle açıklanan tarifede ise bu indirimler korunarak, doğalgazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

    Doğalgazda ocak tarifesi yayınlandı

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

    Elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 12,73 indirim

    Elektrik üretim amaçlı tarifede 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı yüzde 12,73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.

    Konut için 1.000 metreküp doğalgaz 4 bin 80 lira

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.

    Sanayi aboneleri için 1.000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira

    AA'nın haberine göre sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

    Doğalgazda ocak tarifesi belli oldu #1


    Hull City, haftalar sonra galip
    Dünyadan futbol

    Hull City, haftalar sonra galip

    Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool kazandı
    Dünyadan futbol

    Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool kazandı

    Mine Tugay Yalı Çapkını'nı alt üst edecek! Eski sevgili 'Defne' ile tanışın...
    Medya

    Mine Tugay Yalı Çapkını'nı alt üst edecek! Eski sevgili "Defne" ile tanışın...

    Görüş Bildir