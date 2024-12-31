Doğalgazda ocak tarifesinde değişikliğe gidilmedi

AA

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda Ocak 2025'ten geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Ayrıca kurum yaptığı açıklamada konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatının Türkiye'de uygulandığını açıkladı.

KONUT TÜKETİCİLERİNE

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, 1.000 metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

EKMEK ÜRETİCİLERİNE

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, 1.000 metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNE

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

"KONUTLARDA, AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA UKRAYNA'DAN SONRA EN DÜŞÜK DOĞALGAZ FİYATI TÜRKİYE'DE"

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.