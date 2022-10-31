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Doğalgazda serbest tüketici sınırı değiştirilmedi

Doğalgazda serbest tüketici sınırı değiştirilmedi

EPDK'nın aldığı karara göre, doğalgazda serbest tüketici sınırı 75 bin metreküp olarak 2023'te de devam edecek.