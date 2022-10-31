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    Doğalgazda serbest tüketici sınırı değiştirilmedi

    EPDK'nın aldığı karara göre, doğalgazda serbest tüketici sınırı 75 bin metreküp olarak 2023'te de devam edecek.
    • 31.10.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 08:42
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    Doğalgazda serbest tüketici sınırı değiştirilmedi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), doğalgazda 2015 yılında bi yana uygulanmakta olan serbest tüketici olabilme sınırını değiştirmedi.

    Konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırı aynı kaldı

    Resmi Gazete'nin 30 Ekim tarihli sayısında yayımlanan EPDK kararına göre, 2015 yılında 75bin metreküp olarak belirlenen konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırı 2023 yılında da uygulanmaya devam edilecek.

    Reuters'in haberine göre, EPDK'nın 2015 yılında aldığı karar uyarınca, konut tüketicileri (evsel tüketiciler) haricindeki tüm tüketiciler serbest tüketici statüsünde yer alıyor.

    Karar, yeni yılı kapsıyor

    Söz konusu kararlar 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

    EPDK


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