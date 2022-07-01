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    Doğalgazda temmuz tarifesi değişmedi

    Doğalgazda temmuz ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
    • 01.07.2022 - 00:23
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    Doğalgazda temmuz tarifesi değişmedi

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

    Tarife değişmedi

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

    Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı da sabit kalarak 12 bin 500 olarak belirlendi.

    Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

    Doğalgazda temmuz tarifesi değişmedi #1


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