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    Doğalgazı karaya çıkartacak ikinci gemi sahaya yarın varacak

    Sakarya Gaz Sahası'nın derin deniz kesiminde boru döşeyecek ve böylelikle doğalgazın karaya çıkartılmasını sağlayacak "Castorone" yarın Filyos Limanı'nda olacak.
    • 05.07.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 14:30
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    Doğalgazı karaya çıkartacak ikinci gemi sahaya yarın varacak

    Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz bulundu. Bu doğalgazın karaya çıkartılarak vatandaşın hizmetine sunulması için 170 kilometrelik mesafeye boru döşenmesi gerekiyor.

    Denizin dibine boruları döşeyecek iki gemi görev yapacak. İlki sığ denizlere boru döşemek için daha önce faaliyetlere başladı.

    Castorone, yarın Filyos Limanı'nda

    Sakarya Gaz Sahası'nın derin deniz kesiminde boru döşeyecek 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığındaki geminin "Castorone" ise 6 Temmuz tarihinde yarın Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde faaliyet yapmak üzere Filyos Limanı'na varacak.

    Uluslararası gemicilik verilerinden derlenen bilgilere göre, Castorone, 4 Temmuz'da Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

    Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

    Castorone

    5 bin çalışan sahada

    Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğalgazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

    Castorone


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