Doğalgazı kesilen Avrupa kömüre yöneldi

Ukrayna ile savaşa giren Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa, bu ülkeden sağladığı doğalgaz ile ilgili sorun yaşayınca çözümü kömürde aramaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında Ukrayna'nın yanında yer alan Avrupa'da enerji krizi durmak bilmiyor.

Avrupa ülkeleri, geçen kıştan bugüne yaşadığı doğalgaz sorununa kendince çözüm arayıp, tasarrufa yöneldi.

Kömüre ilgi artınca da fiyatlar geçen yıla oranla 2 kattan fazla, 2 yıl öncesine göre ise 8 kat artış gösterdi.



Avrupa'da kömür tüketimi artacak

Rusya'nın doğalgaz arzını kesmeye başlamasıyla gaz tüketimlerini düşürmeyi planlayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, kömür tüketiminin bu yıl yüzde 7 artması bekleniyor.

Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında kesintiye gitmesi, pek çok AB üyesi ülkenin elektrik üretimi için doğalgaz yerine daha fazla kömür kullanılmasına yol açıyor.

Rusya'ya doğalgazdan sonra kömür yaptırımı da gündemde

Rusya'dan Avrupa'ya deniz yoluyla petrol ithalatı yasağının yıl sonuna kadar devreye girmesi planlanıyor. Öte yandan yaptırımlar, Rusya'dan kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınmasını da kapsıyor. AB'nin kömür yaptırımının 10 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa, yasak öncesinde tedbir almak istiyor

Kömür ithalatının büyük çoğunluğunu Rusya'dan gerçekleştiren AB ülkeleri, yasağın başlaması öncesinde gerekli önlemleri almaya çalışıyor. Kış aylarında olası bir enerji krizine hazırlık yapan Avrupa ülkeleri kömüre daha fazla yöneliyor.

Taş kömürü ithalatının yüzde 55,6'sı Rusya'dan

Avrupa İstatistik Ofisi'nin son açıklanan verilerine göre, AB'nin taş kömürü ithalatının yüzde 55,6'sı Rusya'dan yapılıyor. Rusya'yı yüzde 17,2 ile ABD ve yüzde 15,3 ile Avustralya takip ediyor. Kolombiya, Güney Afrika, Endonezya ve Kanada ise diğer önemli tedarikçiler arasında yer alıyor.

Elektrik ve ısınmada kullanılan termal kömürde AB'nin Rusya'dan yaptığı ithalat yüzde 70 seviyesinde bulunuyor. Demir ve çelik üretiminde kullanılan metalurjik kömürde de AB'nin Rusya'dan ithalatı yüzde 30 olarak hesaplanıyor.

Almanya ile Polonya, Rus kömürüne bağımlı

Özellikle Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya ile Polonya'nın, Rus termal kömürüne bağımlılıklarının yüksek olması dikkat çekiyor.

Almanya'nın Rusya'dan termal ve metalurjik kömür ithalatı 14,3 milyon ton, Polonya'nın ise 9,5 milyon ton olarak biliniyor. Almanya, termal kömür ithalatının yüzde 67'sini, Polonya ise yüzde 80,7'sini Rusya'dan gerçekleştiriyor.

Hollanda'da kömür santrallerinin en fazla yüzde 35 kapasitede çalışmasını gerektiren yasalarını 2024'e kadar kaldırdı.

Fransa ve İtalya da eski termik santrallerini açma plan ve hazırlıkları yapıyor.

Bununla birlikte, kömüre talebin artması bu ürünün fiyatlarını da tırmandırıyor.



Geçen yıl bu dönemde 110 euro civarında seyreden kömürün ton fiyatı, bugün itibarıyla yaklaşık 350 euro seviyesinde işlem görüyor. Kömür fiyatları 2020 yılının aynı döneminde ise 40 euro seviyesinde bulunuyordu.



Kömürden elektrik üretimi artıyor

AB, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında son yıllarda kömürden elektrik üretimini kısmaya çalışsa da geçen yıl salgın sonrası talepte yaşanan artış ve gaz yerine kömürün daha fazla kullanılmasıyla kömürden elektrik üretimi yükselişe geçti.

Dünyanın kömür tüketimi son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkacak

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, geçen yıl yüzde 6 artan küresel kömür tüketimi bu yıl yüzde 0,7 yükselerek 8 milyar tonu bulacak. Böylece dünyanın kömür tüketimi son 10 yılın en yüksek seviyelerine ulaşacak.