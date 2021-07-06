Dogecoin, en çok alınıp satılan beşinci kripto para birimi oldu

Dogecoin, en çok alınıp satılan beşinci kripto para birimi oldu

Eğlence amacıyla ortaya çıkan Dogecoin, aylık işlem hacmiyle beşinci kripto para birimi oldu ve yeni bir rekor kırdı.

2014 yılında şaka amaçlı başlayan Dogecoin, son aylarda Elon Musk'ın da yardımıyla katlanarak yükseldi.

1 Ocak 2021'de 0,0046 dolardan işlem gören DOGE, mayıs ayının ilk haftasında 0,70 doların üzerine çıkarak yüzde 7 binden fazla artış gösterdi ve rekorları altüst etti.

İŞLEM HACMİNE GÖRE İLK 5'E GİRDİ

Piyasa değeri sıralamasına göre en iyi 10 kripto para biriminden biri haline gelen ve aylık 253 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan DOGE, böylece en çok alınıp satılan beşinci kripto para birimi oldu.

Tether, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin ve Cardano ise listenin ilk 4 sırasını oluşturuyor.

Bitcoin ve Ethereum sırasıyla 1,2 trilyon dolar ve 888,9 milyar dolarlık işlem hacimleriyle Dogecoin’in önünde yer alırken, 1,5 trilyon dolar işlem hacmiyle Tether zirvedeki isim konumunda.

Öte yandan Dogecoin, sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 15,5 oranıyla ABD ve Birleşik Krallık'ta en çok sahip olunan üçüncü kripto para birimi olarak kayıtlara geçti.