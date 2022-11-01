Dogecoin neden yükseliyor? Elon Musk'ın Dogecoin paylaşımı piyasayı nasıl etkiledi?

Dogecoin neden yükseliyor? Elon Musk'ın Dogecoin paylaşımı piyasayı nasıl etkiledi?

Elon Musk paylaştı Dogecoin fırladı. Milyarder iş adamı Elon Musk Dogecoin'i yükseltmeye devam ediyor..

Son olarak Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan milyarder iş adamı Elon Musk sosyal medyanın gündeminde düşmüyor. Elon Musk zaman zaman attığı koin twitleri ile kripto piyasasını etkiliyor.

Bitcoin ve Dogecoin twitleri ile piyasayı alt üst eden Elon Musk dün attığı Dogecoin twiti ile yine piyasalarda hareketlilik sağladı. Elon Musk'ın attığı twitin ardından Dogecoin yükselişe geçti.

İşte Elon Musk'ın twitter hesabından yaptığı Dogecoin paylaşımı;

Kripto borsasında işlem yapan binlerce kullanıcı Elon Musk'ın piyasayı manipüle ettiği gerekçesiyle daha önce defalarca tepkilerini dile getirmişti.

%25 değer kazandı

Elon Musk'ın yaptığı paylaşımın ardından Dogecoin yükselmeye başladı. Yaklaşık % 25 prim yapan Dogecoin 0,11373 dolar seviyelerinden 0,15000 dolar seviyelerine yükseldi.