Dogecoin son bir saatte yüzde 20 değer kazandı

Kripto parada Bitcoin ve Ethereum kritik eşikte işlemlerine devam ederken Dogecoin ise son bir saatte yüzde 20 değer kazanarak ilgiyi üzerine çekti.

Bitcoin kritik seviye olan 48 bin 500 doların altında 47 bin 558 dolar ve Ethereum'un da 3 bin 793 dolar civarında işlem görüyorken benzer şekilde büyük altcoinlerin çoğu olumsuz işaretler veriyor.

Dogecoin ise bir saatte yüzde 20 arttı ve 0,20 doları aştı.

ADA, BNB, SOL, SHIB VE XRP FİYATI

Cardano (ADA) düşüş ivmesi kazanıyor ve 1.265 doların altında işlem görüyor. Binance coin (BNB) toparlanmaya çalışıyor ve 520 dolar seviyesinin yakınında işlem görüyor. Solana (SOL) 150 dolar desteğinin üzerinde konsolide oluyor. SHIB 0.000032 dolar seviyesine doğru düşüyor. XRP fiyatı 0,80 dolar ve 0,82 dolar direnç seviyelerinin altında konsolide oluyor.

DİĞER ALTCOINLERDE SON DURUM

REV, TFUEL, ZEC, WAXP, DCR, ROSE, WAVES, GALA, KDA ve ALGO dahil birçok altcoin yüzde 8'den fazla düştü.

Tether 1,0006 dolar, USD Coin 0,9995 dolar değerinde işlem görüyor.

DOGECOIN 0,204070 DOLARDA

Dogecain, Tesla patronu Elon Musk'ın şirketin "Doge ile bazı ürünlerin satın alınmasını mümkün kılacağını ve nasıl gittiğine bakacağını" söylemesinin ardından güçlü bir ralli başlattı.

BITCOIN'İN SON 10 GÜNLÜK SEYRİ