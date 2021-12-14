Euro
16.2312
3.93%
Dolar
14.3467
3.72%
Altın
816.01
2.66%
Borsa
2.146
2.1%
Bitcoin
683.006
-1.28%
BTXN Coin
41.50
-2.30%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Dogecoin son bir saatte yüzde 20 değer kazandı

    Kripto parada Bitcoin ve Ethereum kritik eşikte işlemlerine devam ederken Dogecoin ise son bir saatte yüzde 20 değer kazanarak ilgiyi üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dogecoin son bir saatte yüzde 20 değer kazandı

    Bitcoin kritik seviye olan 48 bin 500 doların altında 47 bin 558 dolar ve Ethereum'un da 3 bin 793 dolar civarında işlem görüyorken benzer şekilde büyük altcoinlerin çoğu olumsuz işaretler veriyor.

    Dogecoin ise bir saatte yüzde 20 arttı ve 0,20 doları aştı.

    ADA, BNB, SOL, SHIB VE XRP FİYATI

    Cardano (ADA) düşüş ivmesi kazanıyor ve 1.265 doların altında işlem görüyor. Binance coin (BNB) toparlanmaya çalışıyor ve 520 dolar seviyesinin yakınında işlem görüyor. Solana (SOL) 150 dolar desteğinin üzerinde konsolide oluyor. SHIB 0.000032 dolar seviyesine doğru düşüyor. XRP fiyatı 0,80 dolar ve 0,82 dolar direnç seviyelerinin altında konsolide oluyor.

    Dodecoin

    DİĞER ALTCOINLERDE SON DURUM

    REV, TFUEL, ZEC, WAXP, DCR, ROSE, WAVES, GALA, KDA ve ALGO dahil birçok altcoin yüzde 8'den fazla düştü.

    Tether 1,0006 dolar, USD Coin 0,9995 dolar değerinde işlem görüyor.

    DOGECOIN 0,204070 DOLARDA

    Dogecain, Tesla patronu Elon Musk'ın şirketin "Doge ile bazı ürünlerin satın alınmasını mümkün kılacağını ve nasıl gittiğine bakacağını" söylemesinin ardından güçlü bir ralli başlattı.

    DogeBITCOIN'İN SON 10 GÜNLÜK SEYRİ

    Bitcoin

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir