Doğu Akdeniz turunçgil ihracatında liderliğini korudu

Türkiye'nin turunçgil ihracatının yüzde 71'inin gerçekleştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'dan geçen yıl 661 milyon 787 bin dolarlık turunçgil dış satımı yapıldı.

"Türkiye'nin meyve deposu" olarak anılan ve verimli topraklarında birçok ürünün yetiştiği Doğu Akdeniz şehirleri, turunçgil üretimi ve ihracatında da önemli rol oynuyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre, geçen yıl Türkiye 933 milyon dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın yüzde 71'i Mersin, Hatay ve Adana'dan yapıldı.

3 İLDE TURUNÇGİL İHRACATI YÜZDE 13 ARTTI

Geçen yıl Mersin'den 389 milyon 447 bin, Hatay'dan 193 milyon 353 bin ve Adana'dan 78 milyon 985 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi. Bu 3 ilden geçen yıl gerçekleştirilen turunçgil ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 661 milyon 787 bin dolara ulaştı.

"TURUNÇGİLİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin, Hatay ve Adana'dan geçen yıl önemli miktarda narenciye ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Turunçgilin ülke ekonomisine katkısının artarak devam ettiğini dile getiren Kaçmaz, yapacakları çalışmalarla 2021'de bu ihracat rakamını da artıracaklarına inandıklarını aktardı.

"TURUNÇGİL ÜRETİM VE İHRACATINI DOĞU AKDENİZ SIRTLIYOR"

Kaçmaz, Doğu Akdeniz'in turunçgil ihracatını sırtladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin, Hatay ve Adana'yı 'Türkiye'nin meyve deposu' olarak adlandırıyoruz. Elverişli iklim özelliklerinden dolayı Akdeniz'de birçok ürünün yetiştiğini görüyoruz. Bu da ihracata olumlu katkı sağlıyor. Turunçgil üretim ve ihracatını Doğu Akdeniz sırtlıyor. Mersin, Hatay ve Adana bu ihracatta ilk 3'te bulunuyor. 2021'deki çalışmalarımız hız kesmeden sürecek ve ihracatımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz."

Kaçmaz, söz konusu 3 ili ihracatta Trabzon ve Şırnak'ın takip ettiği bilgisini vererek, "Bu illerimizden Trabzon, Rusya'ya yapılan ihracatta sınır kapısı görevi görmesinden dolayı, Şırnak da Irak'a sınır kapısı olmasından dolayı sıralamada yer alıyor." ifadesini kullandı.