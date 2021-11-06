Doğu Anadolu Bölgesi 2020 yılı toplam ihracatını şimdiden geçti

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'ne üye firmalarca ekim ayında 204 milyon 846 bin dolar ihracat gerçekleştirirken 10 aylık ihracatı da toplamda 2 milyar 68 milyon doları buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'ne (DAİB) üye firmalarca ekim ayında 204 milyon 846 bin dolar ihracat gerçekleştirildi ve ekim ayında birliğe üye firmalar tarafından 144 ülke/bölgeye ürün gönderildi.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A YAPILDI

Birliğin ekim ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 54 milyon 857 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 14 milyon 791 bin dolar ile İran, 11 milyon 255 bin dolar ile Azerbaycan Nahçivan, 8 milyon 513 bin dolar ile Almanya, 7 milyon 773 bin dolar ile Türkmenistan, 6 milyon 934 bin dolar ile Suriye takip etti.

10 AYLIK İHRACAT 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’nin 10 aylık ihracatı 2 milyar 68 milyon doları geçti.

DAİB 2020 YILI TOPLAM İHRACATINI ŞİMDİDEN GEÇMİŞ OLDU

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, 2020 yılında ulaşılan toplam ihracatın 26 Ekim 2021 dün itibariyle geride bırakıldığını söyledi.

"GÜÇLÜ İHRACAT HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Tanrıver, güncel ihracat verilerine dair değerlendirmede bulunarak, “Pandeminin getirmiş olduğu zor koşullar her ne kadar ihracatı, lojistiği, hammadde temini vb. çok zorlaştırsa da, ülke genelinde olduğu gibi Birliğimizde de son 2 yılda ihracatımız oldukça iyi bir performans yakalayarak, 2020 yılında başlayan güçlü ihracat artışımızı 2021 yılında da devam ettirdik. Son 12 aylık veriler baz alındığında, 2020 yılı Ekim ayı ile 2021 yılı Ekim ayı arasında, Birlik ihracatımızın yaklaşık yüzde 32 artışla 2,5 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Ekim ayı bitmeden ulaştığımız ihracat rakamlarımızla birlikte, güçlü ihracat hedeflerimize emin adımlarla yürüdüğümüzü bir kez daha görüyoruz.’’