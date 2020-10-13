Doğu Karadeniz, su ürünleri ihracatını rekor düzeyde artırdı

Doğu Karadeniz'den yılın ocak-eylül döneminde 8 bin 390 ton su ürünleri ihraç edilerek, 37 milyon 389 bin 615 dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bölgeden yılın ocak-eylül döneminde 12 ülkeye, 8 bin 390 ton su ürünleri ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 37 milyon 389 bin 615 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 78, değerde de yüzde 38 arttı.

EN FAZLA DIŞ SATIM YAPILAN ÜLKELER

Rusya Federasyonu, Vietnam, Gürcistan, Japonya ve Polonya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Ocak-eylül döneminde Rusya Federasyonu'na 31 milyon 546 bin 930 dolarlık, Vietnam'a 2 milyon 459 bin 882 dolarlık, Gürcistan'a 1 milyon 473 bin 166 dolarlık, Japonya'ya 558 bin 968 dolarlık ve Polonya'ya da 502 bin 478 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönem ayrıca geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Fransa, Ukrayna, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda ve Beyaz Rusya'ya da su ürünleri ihraç edildi.

“REKOR ARTIŞ”

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden yılın 9 aylık döneminde yapılan su ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre rekor artış gösterdiğini söyledi.

"TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 84'Ü RUSYA FEDERASYONU'NA YAPILDI"

Söz konusu ihracatın miktar olarak yüzde 78, değer olarak da yüzde 38 arttığını vurgulayan Kobya, bölgeden en fazla balık ihraç edilen ülkenin Rusya Federasyonu olduğunu bildirerek, "Toplam ihracatın yüzde 84'ü Rusya Federasyonu'na yapıldı." dedi.

TRABZON VE RİZE'NİN İHRACATA KATKISI

Kobya, bölgeden ihraç edilen su ürünlerinin sadece Trabzon ve Rize illerinden ihraç edildiğini aktararak ve bu ürünlerin de ağırlık olarak Rusya Federasyonu olmak üzere Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini kaydetti. Dondurulmuş ve fileto olarak ihraç edilen Karadeniz somonu da bu ülke tüketici kitlesinden çok büyük talep aldı.