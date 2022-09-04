Doğu Karadeniz'den en fazla ihracat Rusya'ya

DKİB, Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye toplam 863 milyon 237 bin dolarlık ihracat yapıldığı bilgisini paylaştı.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden oluşan Doğu Karadeniz'den ocak-ağustos döneminde 863 milyon 237 bin 686 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon'dan 8 ayda 619 milyon 50 bin 380 dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yılın 8 ayında, Trabzon'dan 619 milyon 50 bin 380, Rize'den 157 milyon 582 bin 775, Gümüşhane'den 46 milyon 41 bin 349 ve Artvin'den de 40 milyon 563 bin 183 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Trabzon'un ihracatı azaldı

Trabzon'un ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş yaşandığına işaret eden Kalyoncu, Rize'nin ihracatında yüzde 25, Gümüşhane'nin ihracatında yüzde 8, Artvin'in ihracatında ise yüzde 11 artış görüldüğünü vurguladı.

En fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu

Bölgeden yılın 8 ayında 132 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya olduğunu bildirdi.

Kalyoncu, Gürcistan'a yapılan ihracatta yüzde 35 artış yaşandığını, İtalya ve Almanya'ya ihracatta ise fındık sektöründe talebin daralmasından kaynaklı düşüşler görüldüğünü vurguladı.