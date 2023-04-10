Doğu Karadeniz'den somon ihracatı 3 ayda 3,5 kat artış gösterdi Somon üretimi ve ihracatı hedeflerin üstüne çıktı. Doğu Karadeniz'den ocak-mart döneminde yapılan Türk somonu ihracatı miktarda yüzde 376, değerde yüzde 354 artışla 23 milyon 72 bin 751 dolarlık gelire ulaştı.

AA

Türkiye'nin ihracat çeşitliliğindeki ürünlerden biri de somon.

Üstelik, Türk somonuna ilgi giderek artıyor.

Üreticilerin bu nedenle Türk somonu ihracatından beklentileri yüksek.

Somon yetiştiriciliği birden fazla bölgede yapılıyor olsa da Doğu Karadeniz, bu konudaki ağırlığını hissettiriyor.

9 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Kuzuoğlu, bölgeden 9 ülkeye 3 bin 300 ton Türk somonu ihraç edildiğini anlattı.

23 milyon 72 bin 751 dolar gelir

Bu ihracattan 23 milyon 72 bin 751 dolar gelir sağlandığını ifade eden Kuzuoğlu, Türk somonu ihracatının 692 ton karşılığı 5 milyon 77 bin 222 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 376, değerde yüzde 354 arttığını belirtti.

"Rusya, somon ihracatında lider"

Kuzuoğlu, Doğu Karadeniz'den yapılan Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

Rusya'ya bu dönem 21 milyon 62 bin 371 dolarlık Türk somonu satıldı. Rusya'yı 1 milyon 633 bin 419 dolarla Vietnam, 244 bin 145 dolarla Beyaz Rusya takip etti.

Doğu Karedeniz'deki üretimin başkenti Trabzon

Bölge ihracatının 17 milyon 570 bin 18 dolarlık kısmının da Trabzon'dan yapıldığına işaret eden Kuzuoğlu, Rusya başta olmak üzere 6 ülkeye Türk somonu satıldığını aktardı.