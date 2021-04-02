Doğu Karadeniz'in ihracatı yüzde 17 arttı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden 1 Ocak-31 Mart döneminde gerçekleştirilen ihracat 413 milyon 841 bin 45 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) bünyesinde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illeri var. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu illerden 2021'in 3 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 413 milyon 841 bin 45 dolara yükseldiğini bildirdi.

TRABZON, RİZE, ARTVİN VE GÜMÜŞHANE'DEN YAPILAN İHRACAT

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 17 artışla 349 milyon 656 bin 941 doları bulduğunu dile getirdi. Söz konusu dönemde, Artvin'den yapılan ihracatın yüzde 21 düşüşle 11 milyon 817 bin 895 dolara gerilediğini belirten Kalyoncu, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 4 artışla 32 milyon 730 bin 740 dolara, Gümüşhane'den yapılan ihracatın da yüzde 90 artışla 19 milyon 635 bin 469 dolara yükseldiğini aktardı.

FINDIK İHRACATI BAŞI ÇEKİYOR

Kalyoncu, belirtilen dönemde yapılan ihracatın 254 milyon 225 bin 624 dolarlık kısmını fındık ve mamullerinin, 54 milyon 268 bin 201 dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünlerinin, 30 milyon 569 bin 522 dolarlık kısmını ise maden ve metal ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çekti.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA

Doğu Karadeniz'den üç ayda 110 ülkeye ihracat yapıldığının altını çizen Kalyoncu, "En fazla ihracat İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Fransa ve Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 97, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracat yüzde 55, Polonya'ya yapılan ihracat ise yüzde 66 arttı. Bununla birlikte ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 90 artarak 9 milyon 603 bin 869 dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.