Doğu Perinçek, kendisinin de bir asgari ücretli işçi emeklisi olduğunu belirterek, beklenenden daha fazla bir atış olduğunu, ancak bunun 6 ayda bir yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Siyaset Özel programının konuğu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ti.

Faiz indirimi ve asgari ücrete yapılan zammı değerlendiren Perinçek, kendisinin de bir asgari ücretli işçi emeklisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ASGARİ ÜCRETLİYE ASGARİ ÜCRETİ SORUYORSUNUZ"

"Asgari ücretliye asgari ücreti soruyorsunuz. Ben de bir asgari ücretliyim. İşçi emeklisi maaşı alıyorum, asgari ücret üzerinden. Kendi kişisel hayatıma değil de Türkiye ekonomisine bakıyorum. Gerekirse bir torba içerisinde bir havlu 2 fanila ile yaşamımı sürdürebilen bir insanım."

Doğu Perinçek: Ben de asgari ücretliyim - Video

"ASGARİ ÜCRETİN YÜKSELMESİ, PİYASAYI DA ŞENLENDİRİR"

"Türkiye ekonomisi açısından baktığım zaman, asgari ücretle işçilerimizin iyi koşullarda yaşaması lazım. Piyasada talebin yükselmesi de önemli. Sonuçta asgari ücretin yükselmesi, piyasada talebi de yükseltecek. Çarşıları şenlendiren etkileri de var."





"BEKLENENDEN FAZLA BİR ARTIŞ OLDU"

"Ancak önümüzdeki günlerde enflasyonun bayağı yükseleceği görülüyor. Benim için önemli olan üretim ekonomisi. Ancak bununla milli gelirdeki artışı paylaştırarak yaşam sorunları çözebiliriz diyebilirim. Tabii beklenenden daha fazla bir artış oldu, sanırım kimsenin de hiçbir itirazı yok."





"ASGARİ ÜCRET, 6 AYDA BİR BELİRLENMELİ"

Senem Toluay Ilgaz'ın asgari ücretin 6 ayda bir belirlenmesine yönelik sorusuna da şu karşılığı verdi:

"Enflasyon, asgari ücreti alıp götürüyor. O bakımdan 6 ayda bir belirleme olabilir. Bir de işverenler açısından da bakmak lazım. Dükkanlara soralım, patronlar ne diyor. Bu mutlaka maliyetlere ve fiyatlara yansıyacaktır. Şu olabilir mi, bazı iş yerleri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir mi?"