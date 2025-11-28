Doğum yardımı ödemeleri yatırılmaya başlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verildiği kaydedildi.

637 BİN ANNENİN HESABINA PARALAR YATIRILDI

Aile Yılı’nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğu belirtilerek, kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığı açıklandı.

Böylece, bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmiş oldu.

Doğum yardımı ödemeleri, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden alındığı, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımı bilgilerinin yine aynı mobil uygulama üzerinden görüntülenebildiği belirtildi.