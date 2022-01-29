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    Doğu'ya sevk edilen sebze ve meyveler yolda dondu

    Doğuya sevk edilen sebze ve meyvelerin, araçlar yollarda kalıp sebze hallerine zamanında ulaşamayınca donduğu ve bunun fiyatlara artış olarak yansıdığı açıklandı.
    • İHA
    • 29.01.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 11:00
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    Doğu'ya sevk edilen sebze ve meyveler yolda dondu

    Yurt genelinde etkili olan kar yağışı altında Doğu'ya sevk edilen sebze ve meyveler, araçlar yollarda kalıp sebze hallerine zamanında ulaşamayınca donarak zarar yol açtı.

    KAR YAĞIŞI BAZI YERLEREDE KÂRA BAZI YERLERDE İSE ZARARA YOL AÇTI

    Erzurum Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Selami Bağaçlı, “Hayatı olumsuz şekilde etkileyen kar yağışları kimi yerde kâr getirirken, kimi yerlerde de zarara neden oldu.” dedi.

    Sebze ve meyveler yolda dondu

    ÜRÜNLERİN YARISINA YAKINI YOLDA DONDU

    Sebze hallerine gelen ürünlerin de neredeyse yarısına yakınının donduğunu ifade eden Bağaçlı, Erzurum'a ulaşan araçların içerisinde bulunan malların soğuktan dolayı etkilendiğini belirtti. Bağaçlı, "Belki de en çetin kışlardan birisini yaşıyoruz. Soğuk, yağmur, kar, bu da tarlada ekim yapan vatandaşı da etkiliyor. Talep fazla, arz bunu karşılamada etkisiz olunca bu da ne oluyor fiyatlara etki yapıyor.” diye konuştu.

    Meyve ve sebzeler yolda dondu

    DOĞU'YA ULAŞIM ZORLAŞTI

    Doğu’nun iklim şartlarının çetin geçmesinden dolayı bu bölgelere ulaşımın bir o kadar zorlaştığını anlatan Bağaçlı, “Erzurum sebze haline yağan kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı yüzde 30 veya yüzde 40 araç girişi yapılıyor.

    Sebze ve meyveler yolda dondu

    ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

    Gelemeyen araçlar yollarda kaldı, yollarda kalan araçların içerindeki mallar da don olayına maruz kaldı. Sağlam gelmeyen bir ürün ister istemez fiyat artışına etki ediyor. Bu havalar böyle gidecek diye bir durum yok, elbette ki havalar düzelecek.

    Doğu'ya sevk edilen sebze ve meyveler yolda dondu VİDEO

    BU SÜREÇ 1 AY-1,5 AY DAHA SÜRER

    Yarın kar kalkar, tarlalara vatandaşlar rahatlıkla girebilir. Bu süreç nereden bakılırsa bakılsın bir veya bir buçuk ay sürer gibi geliyor. Hayat normale gelince fiyatlar da kendiliğinden aşağıya düşecektir." dedi.


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