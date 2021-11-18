Dolar 11 lirayı aştı

100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Dolar, son olarak 11 lira seviyesini geçti.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası bugün gözler, Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına çevrilmişti.

Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan karara göre, politika faizi 100 baz puan indirildi.

DÖVİZ KURLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET SÜRÜYOR

Böylece faiz oranı yüzde 16'dan yüzde 15'e geriledi. Kararın ardından tüm dikkatler piyasalara odaklanırken, döviz kurlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor.

DOLAR 11 LİRAYI GEÇTİ

Dolar/Türk Lirası (TL), dün en düşük 10.30 ve en yüksek 10.68 seviyesinden işlem görürken, bugün saat 16.31 itibarıyla 11 lirayı aşarak 11.29 düzeyine yükseldi.

Aynı saatlerde euro/TL 12.82 ve sterlin/TL 15.24'ten işlem görmeye başladı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram altın 675 liraya kadar çıkarken; çeyrek altın 1105, yarım altın 2 bin 211 ve tam altın 4 bin 377 lira seviyelerinden işlem gördü.