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    Dolar 11,4230 liradan güne başladı

    İstanbul serbest piyasada dolar 11,4230 liradan, euro ise 12,8340 liradan güne başlangıç yaptı.
    • AA
    • 23.11.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 09:37
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    Dolar 11,4230 liradan güne başladı

    Dolar/TL'nin gidişatı tüm piyasalarca olduğu gibi vatandaş tarafından da takip ediliyor.

    Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarına bakıldığında, İstanbul serbest piyasada dolar 11,4230 liradan, euro 12,8340 liradan güne başladı.

    EURONUN SATIŞ FİYATI 12,8340 LİRA

    Serbest piyasada 11,4210 liradan alınan dolar 11,4230 liradan satılıyor. 12,8320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 12,8340 lira olarak belirlendi.

    Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,2730 lira, euronun satış fiyatı ise 12,6700 lira olmuştu.

    Euro/TL

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