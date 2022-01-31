Euro
15.1063
0.12%
Dolar
13.5253
0.05%
Altın
777.8050
0.03%
Borsa
1983
0.00%
Bitcoin
505.580
-2.19%
BTXN Coin
32.95
2.32%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Güneşli 4 C

    Dolar 13,5670 liradan haftaya başladı

    İstanbul serbest piyasada dolar 13,5670 liradan, euro 15,1480 liradan yeni haftaya başlangıç yaptı.
    • AA
    • 31.01.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dolar 13,5670 liradan haftaya başladı

    Ekonomi piyasaları enflasyonun da açıklanacağı veri gündeminin yoğun olduğu bir haftaya giriş yaptı. İstanbul serbest piyasada dolar 13,5670 liradan, euro 15,1480 liradan haftaya başladı.

    DOLAR 13,5670 LİRA, EURO 15,1480 LİRA

    Serbest piyasada 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan satılıyor. 15,1460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,1480 lira olarak belirlendi.

    DÖVİZ CUMA KAPANIŞININ ALTINDA

    Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5870 lira, euronun satış fiyatı ise 15,1530 lira olmuştu.

    dolar


    Görüş Bildir