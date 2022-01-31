Dolar 13,5670 liradan haftaya başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5670 liradan, euro 15,1480 liradan yeni haftaya başlangıç yaptı.

Ekonomi piyasaları enflasyonun da açıklanacağı veri gündeminin yoğun olduğu bir haftaya giriş yaptı. İstanbul serbest piyasada dolar 13,5670 liradan, euro 15,1480 liradan haftaya başladı.

DOLAR 13,5670 LİRA, EURO 15,1480 LİRA

Serbest piyasada 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan satılıyor. 15,1460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,1480 lira olarak belirlendi.

DÖVİZ CUMA KAPANIŞININ ALTINDA

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5870 lira, euronun satış fiyatı ise 15,1530 lira olmuştu.