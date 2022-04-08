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    Dolar 14,76 liradan haftayı kapattı

    Rusya-Ukrayna savaşının ekonomi hareketlerinde etkin olduğu bu dönemde dövizin seyri ilgi ile izlendi.
    • AA
    • 08.04.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 18:06
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    Dolar 14,76 liradan haftayı kapattı

    Döviz, dalgalı seyrini bu hafta da sürdürdü. Dolar kuru haftayı 14,76 liraya yükselerek, euro kuru ise 16.00 TL seviyesine inerek kapattı.

    Bu hafta dolar yükseldi

    Dolar kuru 14,71 seviyesinden başladığı haftayı yükselerek tamamladı. Haftanın son işlem gününün ilk dakikalarında 14,72 liradan işlem gören dolar, saat 15.35 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 14,73 liraya yükseldi. Gün içinde 14,70 ile 14,76 lira seviyelerinde dalgalanan dolar resmi işlem saatini 14,76 liradan tamamladı.

    Dolar 14,76 liradan haftayı kapattı #1

    Euro bu hafta 20 kuruş değer kaybetti

    Euro da 16,20’den başladığı haftayı 20 kuruş değer yitirerek 16 liradan kapattı


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