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- Dolar 14,76 liradan haftayı kapattı
Dolar 14,76 liradan haftayı kapattı
Rusya-Ukrayna savaşının ekonomi hareketlerinde etkin olduğu bu dönemde dövizin seyri ilgi ile izlendi.
- AA
- 08.04.2022 - 18:04
- Güncelleme : 08.04.2022 - 18:06
Döviz, dalgalı seyrini bu hafta da sürdürdü. Dolar kuru haftayı 14,76 liraya yükselerek, euro kuru ise 16.00 TL seviyesine inerek kapattı.
Bu hafta dolar yükseldi
Dolar kuru 14,71 seviyesinden başladığı haftayı yükselerek tamamladı. Haftanın son işlem gününün ilk dakikalarında 14,72 liradan işlem gören dolar, saat 15.35 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 14,73 liraya yükseldi. Gün içinde 14,70 ile 14,76 lira seviyelerinde dalgalanan dolar resmi işlem saatini 14,76 liradan tamamladı.
Euro bu hafta 20 kuruş değer kaybetti
Euro da 16,20’den başladığı haftayı 20 kuruş değer yitirerek 16 liradan kapattı