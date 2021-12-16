Dolar 15 lirayı gördü

Dolar kuru güne yükselişle başlarken an itibarıyla 15 TL'yi geçti.

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararlarıyla başlayan döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artış bugün de sürüyor.

Özellikle dolar, dün gece ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararının açıklamasının ardından tarihi rekorunu kırarak 14.85 lirayı görmüştü.

Bugün de Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar yine başka bir zirveyi gördü.

Türkiye'deki piyasaların açılışı ile dolar kuru, bugün 15 lirayı aşarak an itibarıyla 15.27 lira üzerinden işlem görüyor.

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Euro 17.17 liradan; sterlin ise 20,01 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Kripto para dünyasında Bitcoin 734.492 liradan alıcı buluyor.

ALTINDA SON DURUM

Altın/ONS: Bin 784 dolar

Cumhuriyet altını: 5 bin 466 TL

Gram altın: 866 TL

Yarım altın: 2 Bin 736 TL