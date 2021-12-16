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- Dolar 15 lirayı gördü
Dolar 15 lirayı gördü
Dolar kuru güne yükselişle başlarken an itibarıyla 15 TL'yi geçti.
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 09:07
- Güncelleme : 16.12.2021 - 09:40
Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararlarıyla başlayan döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artış bugün de sürüyor.
Özellikle dolar, dün gece ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararının açıklamasının ardından tarihi rekorunu kırarak 14.85 lirayı görmüştü.
Bugün de Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar yine başka bir zirveyi gördü.
Türkiye'deki piyasaların açılışı ile dolar kuru, bugün 15 lirayı aşarak an itibarıyla 15.27 lira üzerinden işlem görüyor.
EURO-STERLIN-BITCOIN
Euro 17.17 liradan; sterlin ise 20,01 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Kripto para dünyasında Bitcoin 734.492 liradan alıcı buluyor.
ALTINDA SON DURUM
Altın/ONS: Bin 784 dolar
Cumhuriyet altını: 5 bin 466 TL
Gram altın: 866 TL
Yarım altın: 2 Bin 736 TL