Dolar 16 liraya dayandı

Dolar/TL son haftalardaki yükselişini sürdürerek bugün 16 liraya kadar geldi. Böylece Dolar/TL, 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16 seviyesini aştı.

Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybetmemesi için alınan tedbirlerle birlikte uzun zamandır 15 liralık sınırda seyrediyordu. Son haftalarda dolar/TL psikolojik sınır olarak görülen 15 lirayı aşmaya başlamıştı ve bugün 16 lirayı görerek o sınırı geçti.

Dolar, "güvenli liman" olarak görülüyor

Dolar, dünyada yaşanan jeopolitik krizden sonra "güvenli liman" olarak görüldüğü için değer kazanmaya devam ediyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,85 gerileyerek ay ortasında gördüğü 20 yılın zirvesi 105 üzeri seviyeden uzaklaşmıştı. Dolar/TL'de iki haftalık sert yükseliş sonrası dün akşam saatlerinde bir düşüş yaşadı. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı ve kur yeniden 16 seviyesine geldi.

Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 16 lira sınırına yakın kalmaya devam ederken, saat 09.50'de yüzde 0,75 artışla 16,0459'yı gördü.

Serbest piyasada dolar

Dolar/TL, sabah saatlerinde 15,96-15,97 seviyesinden işlem görürken euro/TL 17,05 civarında değerleniyordu. Ancak haberi yayın hazırlarken dolar 16,0459 lira oldu. Euro ise yüzde 1,04 artışla 17,212 liradan işlem görmeye devam ediyor.

Türk Lirasını güçlendirme çalışmaları devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını, hizmet ihracatı döviz gelirlerinin bir kısmını ve KKM uygulamasının döviz kısmını rezervlerine katarak Dolar/TL'yi dengede tutmaya çalışıyor. Ayrıca 26 Mayıs Perşembe günü, Merkez Bankası'nın politika faiz kararı bekleniyor.