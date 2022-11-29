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    Dolar 18,64 seviyesinde! 17 Kasım döviz fiyatları

    Dolar/TL, haftanan ikinci gününe yatay seyirle başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor.
    • 29.11.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 10:55
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    Dolar 18,64 seviyesinde! 17 Kasım döviz fiyatları

    Çin'deki "sıfır koronavirüs" politikasının uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentiler güçlenince küresel risk iştahının arttı ve bu a dolar talebini azalttı.

    Dün 18,59-18,66 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,6280'den tamamladı.

    Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6370'ten işlem görüyor.

    Euro ve sterlin fiyatları

    Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 19,3350'den, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 22,3720'den satılıyor.

    Dolar endeksi 106,5

    Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları ile günü yüzde 0,6 artışla 106,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 106,5 seviyesinde bulunuyor.

    Euro/dolar paritesi 1,0370

    Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0370'ten işlem görüyor.

    dolar

    Dolar endeksinin destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5'in destek, 107 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini söyledi.


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