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- Dolar 18,64 seviyesinde! 17 Kasım döviz fiyatları
Dolar 18,64 seviyesinde! 17 Kasım döviz fiyatları
- 29.11.2022 - 10:44
- Güncelleme : 29.11.2022 - 10:55
Çin'deki "sıfır koronavirüs" politikasının uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentiler güçlenince küresel risk iştahının arttı ve bu a dolar talebini azalttı.
Dün 18,59-18,66 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,6280'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6370'ten işlem görüyor.
Euro ve sterlin fiyatları
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 19,3350'den, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 22,3720'den satılıyor.
Dolar endeksi 106,5
Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları ile günü yüzde 0,6 artışla 106,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 106,5 seviyesinde bulunuyor.
Euro/dolar paritesi 1,0370
Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0370'ten işlem görüyor.
Dolar endeksinin destek ve direnç konumu
AA'nın haberine göre, analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5'in destek, 107 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini söyledi.