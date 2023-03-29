Dolar 19,1220 lira! 29 Mart'ta döviz açılış fiyatları

AA
Dün, doların satış fiyatı 19,1100 lira, euronun satış fiyatı ise 20,6840 lira olmuştu.
Bugün ise İstanbul serbest piyasada dolar 19,1220 liradan, euro ise 20,7180 liradan güne başladı.
Dolar 19,1220 lira
Serbest piyasada 19,1200 liradan alınan dolar 19,1220 liradan satılıyor.
Euro 20,7180 lira
Piyasada 20,7160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,7180 lira olarak belirlendi.
Sterlin 23,5996 lira
Sterlinin alış fiyatı 23,4818 lira ve satış fiyatı 23,5996 lira şeklinde sınırlı düşüş hareketi gösteriyor.