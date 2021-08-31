Dolar, ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Dolar başlıca para birimleri karşısında yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine yakın seyrederken, yatırımcılar cuma günü yayınlanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Dolar, ABD Merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın kurumun varlık alımlarını "bu yıl" azaltabileceğini söylemesinin dışında tam olarak ne zaman azaltmayı planladığına dair hiçbir sinyal vermemesinin ardından kayıplarını toparladı.

"ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ ÖNEMLİ"

Daiwa Securities üst düzey stratejisti Yukio Ishizuki, "Fed'in varlık alımlarını azaltması göz önüne alındığında, tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek. Tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde açıklanması, Fed'in kasım ayındaki resmi bir karardan önce eylül ayında piyasalara sinyal vereceği beklentilerini artıracak," dedi.

EURO/DOLAR ÜÇ HAFTANIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Euro dolar karşısında 1.1799 ile pazartesi günü gördüğü üç haftanın zirvesi olan 1.1810'a yakın işlem gördü.

Dolar endeksi 92.698 ile dün gördüğü iki haftanın dip seviyesi olan 92.595'e yakın seyretti.

DOLAR/TL 8,3630

Geçen hafta yüzde 2'ye yakın değer kaybeden dolar/TL, dün uluslararası piyasada yüzde 0,3'lük artışla 8,3799'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3630 seviyesinde işlem görüyor.