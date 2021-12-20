Dolar çakılıyor! 20 Aralık döviz kurlarında son durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının akabinde sert düşüş yaşayan dolar 14 lira seviyelerine indi. Yatırımcılar, 20 Aralık Pazartesi 2021 döviz kurlarında son durumu takip ediyor...

Dövizde son durum, milyonlar tarafından takip ediliyor.

İnişli çıkışlı seyir devam ederken dolar ve euro ne kadar sorusu alım-satım yapacakların gündeminde.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kuruyla mücadelede yeni yöntemi anlattı.

Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye Türk Lirası'nı dövize geçirmesine gerek kalmayacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında ise TL değer kazanmaya başladı. Güne 18 lira seviyesinde başlayan dolar, 4 liraya yakın geriledi.

Peki, 20 Aralık Pazartesi 2021 dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum...

20 ARALIK 2021 DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TL düzenlemesi açıklamaları sonrası dolar kurlarındaki düşüş eğilimi sürüyor.

Buna göre güne 18 lirayı aşarak başlayan dolar, 21.30 itibariyle 14.90 TL'den işlem görüyor.

Sabah saatlerinde 20 lirayı göre euro ise, 16.82 seviyelerine geriledi.