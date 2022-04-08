Dolar endeksi 2 yılın ardından 100'ü aştı

Dolar, dünyanın ekonomi nabzını tutarken kendi içinde de bir yükseliş- alçalış grafiği izliyor. Dolar endeksi son iki yılın ardından 100'ü aştı.

ABD, koronavirüs salgınında vatandaşlarına ve kurumlarına verdiği para desteğini sonlandırıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki bu belirti doların değerine yansıdı.

Endeks 90'dan 100'e çıktı

ABD'de 2021'de 90'a kadar gerileyen ve Mart 2020'de koronavirüs salgının tüm dünyaya yayılmasıyla 94,7-103 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 100'ün üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), şahinleşen para politikası duruşu, doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ediyor.

Dolar güçlendikçe yukarı doğru hareket ediyor

Dolar endeksi, ABD'nin en önemli ticaret ortaklarının para birimlerine karşı doların değerinin ölçülmesinde kullanırken, dolar güçlenirken yukarı, zayıflarken aşağı yönlü hareket ediyor.

Fed'in tutumu ocaktan itibaren hızlı şekilde değişti

Fed'in 2021'in son çeyreğinde artan enflasyon baskısıyla para politikası tonu değişmeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlikler etkili

Buna karşın Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlikler, bir süre tahvil piyasalarındaki satış baskısının törpülenmesine sebep olsa da ki ülke arasında başlayan ve olumlu sonuçlanan bazı görüşmeler sonrasında dolar endeksi yoluna kaldığı yerden devam etti.

Hafta içinde açıklanan Fed tutanakları öncesinde ve sonrasında yükseliş eğilimini üst üste yedi güne çıkaran dolar endeksi, böylece yaklaşık 2 yıl aradan sonra 100 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın son 70 yılda eksiye geçtiği her dönemde ABD'de resesyon yaşandığını hatırlatan analistler, olası bir resesyon durumunun ise dolar endeksini baskılayabileceğini dile getirdi.